POL-PPRP: Verdacht des Tötungsdelikts

Ludwigshafen (ots) - Eine 18-Jährige Autofahrerin fuhr am 27.06.2023, gegen 11:15 Uhr die Schillerstraße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Auf Höhe der Hausnummer 47 touchierte sie mit ihrem Außenspiegel ein am rechten Fahrbahnrand parkendes bzw. haltendes Auto. Hierdurch könnte am anderen Auto ein Schaden entstanden sein. Verkehrsbedingt musste die junge Frau zunächst weiterfahren. Als sie nur wenige Minuten später ...

mehr