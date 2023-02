Polizei Mettmann

POL-ME: Zimmerbrand in Fachkrankenhaus - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2302047

Am frühen Dienstagabend, 14. Februar 2023, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Ratinger Fachkrankenhaus. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (siehe die ots-Mitteilung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5441366), wurden gegen 18:35 Uhr die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem Fachkrankenhaus an der Straße Thunesweg in Lintorf gerufen. Bei ihrem Eintreffen stellten sie einen Brandausbruch in der sechsten Etage des Hauses fest. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte der Zimmerbrand schnell gelöscht werden. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass ein geringer Gebäudeschaden in dem Zimmer entstand.

Weder Patienten noch Angestellte wurden glücklicherweise bei dem Brandausbruch verletzt.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen einen 18-jährigen Patienten ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der Sachschaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt.

Der junge Mann wurde auf ärztliche Anordnung gemäß des Psychisch Krankengesetzes stationär in das Fachkrankenhaus aufgenommen.

