Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 18.01.2023 kam es um 13:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Herzebrocker Straße in Gütersloh. Nach Zeugenangaben kam ein 52- jähriger Gütersloher, der die Herzebrocker Straße in Fahrtrichtung Westring befuhr, mit seinem PKW Ford in Höhe der Einmündung Thomas- Morus- Straße nach links von seinem Fahrstreifen in den Gegenverkehr ab. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW VW, in welchem eine 24 -jährige Gütersloherin saß. Nach dem Zusammenstoß war der 52- jährige Fahrzeugführer nicht mehr ansprechbar und musste sofort reanimiert werden. Er wurde im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen unter notärztlicher Betreuung zur weiteren Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht, wo er im folgenden verstarb. Die durch den Zusammenstoß leicht verletzte 24- jährige PKW- Fahrerin wurde einem Gütersloher Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Herzebrocker Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Derzeit kann ein internistischer Notfall bei dem 52- jährigen Unfallbeteiligten nicht ausgeschlossen werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter 05241/ 869-0 zu melden.

