Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Außenspiegel Auto touchiert

Ludwigshafen (ots)

Eine 18-Jährige Autofahrerin fuhr am 27.06.2023, gegen 11:15 Uhr die Schillerstraße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Auf Höhe der Hausnummer 47 touchierte sie mit ihrem Außenspiegel ein am rechten Fahrbahnrand parkendes bzw. haltendes Auto. Hierdurch könnte am anderen Auto ein Schaden entstanden sein. Verkehrsbedingt musste die junge Frau zunächst weiterfahren. Als sie nur wenige Minuten später zur Unfallstelle zurückkehrte, war das andere Auto jedoch weg.

Wenn Sie zur fraglichen Zeit in der Schillerstraße geparkt bzw. gehalten und einen Schaden an ihrem Auto festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell