POL-PPRP: Verbotenes Fahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In eine Schule in der Rheingönheimer Straße wurde zwischen dem, 26.06.2023, 20 Uhr und dem 27.06.2023, 06:30 Uhr, eingebrochen. Im Schulgebäude durchwühlten die unbekannten Täter Räume und Schränke und versuchten einen Tresor aufzubrechen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Auch in eine Grundschule in der Georg-Herwegh-Straße versuchten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (27.06.2023, 17 Uhr) und Mittwochmorgen (28.06.2023, ...

mehr