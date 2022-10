POL-LB: Aidlingen: 25-jähriger PKW-Lenker kommt von Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots) - Über ein Fenster, das wohl gekippt war, gelangte ein noch unbekannter Täter am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 22.00 Uhr in eine Wohnung in der Hohenrainstraße in Neckarweihingen. Um an das Fenster heran zu gelangen, kletterte der Unbekannte zunächst auf einen Balkon und hebelte das Fenster dann auf. Im Innern durchwühlte der Einbrecher diverse ...

