POL-OG: Offenburg, K5324 - Vorfahrt genommen

Weisenbach (ots) - Am Montagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Grundstücksgelände einer 40-jährigen Frau. Die Frau parkte ihr Fahrzeug an einer leicht abschüssigen Straße vor ihrem Grundstück. Dabei hatte sie nach bisherigen Erkenntnissen die Handbremse nicht ausreichend angezogen, so dass ihr Fahrzeug ins Rollen geriet und 30 Meter weiter mit einem in der Grundstückseinfahrt parkenden Mercedes-Sprinter ...

