Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 59-Jähriger leistet nach Drogenfund Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (12.04.2023) gegen 20:15 Uhr stellten Beamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in der Seestraße in Ludwigsburg einen 59-jährigen Mann fest, der mutmaßlich beim Erblicken der Beamten unmittelbar in ein Wettbüro verschwand. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und wollten den Mann einer Kontrolle unterziehen. Nachdem sie ihn im Wettbüro festgestellt hatten, baten sie ihn nach draußen. Bei der anschließenden Personenkontrolle gab der Mann an, dass er Drogen bei sich habe, weshalb er das Weite gesucht hatte. Eine freiwillige Herausgabe der Betäubungsmittel verweigerte er, zudem wurde er gegenüber den eingesetzten Beamten im weiteren Verlauf immer aggressiver. Anschließend versuchter er, erneut in das Wettbüro zu flüchten und die Eingangstüre von innen zu verriegeln. Dies konnten die beiden Polizeibeamten unterbinden und den Mann an seinem Vorhaben hindern. Der 59-Jährige sperrte und widersetzte sich in der Folge den polizeilichen Maßnahmen, weshalb ihm Handschließen anlegten werden mussten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine Kleinmenge Marihuana sowie Bargeld und eine Feinwaage. Er wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Zudem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart seine Wohnung durchsucht. Auch hier konnten weitere Betäubungsmittel sichergestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

