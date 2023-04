Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Montagabend mit mehreren Fahrzeugen in die Moldaustraße im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl aus, nachdem gegen 19.30 Uhr Rauch in einem Hochhaus gemeldet worden war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zu keinem offenen Feuer. Jedoch kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung, sodass alle Bewohner aus dem Gebäude evakuiert werden mussten. Einige von ihnen wurden mit Hilfe einer Drehleiter durch die Feuerwehr gerettet. Die Einsatzmaßnahmen dauern zur Stunde (22:45 Uhr) noch an. Nach derzeitigem Stand wurden fünf Personen durch den Brand leicht verletzt. Neben der Feuerwehr sind unter anderem die Polizei, der Rettungsdienst sowie der Katastrophenschutz vor Ort. Die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist noch nicht abzuschätzen.

