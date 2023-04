Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei ermittelt nach Biss durch Hund

Ludwigsburg (ots)

Am Karsamstag (08.04.2023) wurde eine 65 Jahre alte Frau bei einem Spaziergang im Waldgebiet Brandholz bei Bietigheim-Bissingen Opfer einer fahrlässigen Körperverletzung. Gegen 10.30 Uhr war die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann im Waldgebiet unterwegs, als sie auf eine bislang unbekannte Frau trafen, die telefonierend mit einem angeleinten Hund an einem Wegesrand stand. Die Frau ließ das Paar passieren, worauf sich die 65-Jährige bedankte. In diesem Moment sprang sie der Hund der Frau an und biss ihr in den Oberarm. Die Unbekannte zog ihren Vierbeiner hierauf zurück und entschuldigte sich, drehte sich dann aber weg. Im Nachgang erstattete die 65-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die unbekannte Frau soll zwischen 25 und 35 Jahren alt und schlank sein. Sie hat blondes, langes Haar und trug eine schwarze Jacke sowie graue Jeans. Bei dem Hund dürfte es sich um eine amerikanische Bulldogge handeln. Die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07141 18-9 oder per E-Mail: ludwisburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell