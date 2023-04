Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: 35-Jähriger leistet Widerstand und muss in psychiatrische Einrichtung gebracht werden

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg bekamen es am Dienstag (11.04.2023) gegen 15.10 Uhr im Öhlisbrunnenweg in Bondorf mit einem 35-Jährigen zu tun, der zunächst eine Sachbeschädigung sowie eine Beleidigung verübte und sich anschließend auch mit der Polizei anlegte. Die Polizei war alarmiert worden, nachdem der 35-Jährige vermutlich mit einem Skateboard den VW eines 65-Jährigen beschädigt hatte. Er hatte eine Fensterscheibe sowie einen Schweinwerfer eingeschlagen und im Zuge dessen auch den Besitzer mit einer Geste beleidigt. Als die Beamtinnen und Beamten eintrafen, kehrte auch der Tatverdächtige, der zunächst die Flucht ergriffen hatte, zum Tatort zurück. Einer der Polizisten wollte ihn hierauf vorläufig festnehmen, worauf der 35-Jährige sich wieder davon machen wollte. Schließlich musste er zu Boden gebracht werden. Hierbei wehrte sich der Tatverdächtige und leistete Widerstand gegen die Polizisten und Polizistinnen. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand zu befinden schien, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell