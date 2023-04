Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem noch unklaren Unfallhergang am Dienstag (11.04.2023) gegen 09:55 Uhr in der Frankfurter Straße (Bundesstraße 27) in Ludwigsburg sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 59-jährige Dacia-Lenkerin und ein 32-jähriger VW-Lenker befuhren die Frankfurter Straße aus Richtung Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg. Beide Fahrzeuglenker ordneten sich nebeneinander an der Einmündung der Landesstraße 1138 auf den beiden Linksabbiegestreifen in Richtung Freiberg am Neckar ein. Beim anschließenden Abbiegevorgang streiften sich beide Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, keinen Fahrstreifenwechsel durchgeführt haben zu wollen, noch auf die jeweils nebenan verlaufende Abbiegespur gekommen zu sein. Wegen des unklaren Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell