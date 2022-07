Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag zeigte sich ein Unbekannter in Laupheim nackt.

Gegen 15 Uhr war eine 57-Jährige beim Baden am Risskies-See in der Zeppelinstraße. Zu ihr gesellte sich ein Mann auf einem Rennrad. Nachdem er mit der 57-Jährigen einige Blicke wechselte, zog er wohl unvermittelt sein Oberteil aus. Dann zog er wohl seine Radhose nach unten und onanierte. Wohl um den Mann zum Aufhören zu bewegen, nahm die Frau ihr Handy in die Hand und tat, als würde sie ihn fotografieren. Daraufhin entfernte sich der Mann von dem Platz am See.

Die Polizei sucht nun den Unbekannten. Er soll etwa 180cm bis 190cm groß sein und eine sportliche, eher drahtige, Figur haben. Sein Alter schätzt die Frau auf 30 bis 40 Jahre. Er habe helle Haut und sei mit einem dunklen Fahrradhelm, einer dunklen Rad-Sonnenbrille, einer dunklen Radlerhose und einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Biberach (07351/447-0) bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei zu melden.

