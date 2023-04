Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (11.04.2023) gegen 21:35 Uhr in der Schwenninger Straße in Sindelfingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Skateboard-Fahrer befuhr den Gehweg der Berliner Straße in Richtung Schwenninger Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-jähriger Mercedes-Lenker auf der Schwenninger Straße in Richtung Sindelfinger Straße. Auf Höhe eines Zebrastreifens an einem Kreisverkehr bremste der 31-Jährige sein Fahrzeug ab um den Skateboard-Fahrer auf dem Zebrastreifen die Fahrbahn queren zu lassen. Nachdem der Skateboard-Fahrer den Zebrastreifen querte, rollte sein Skateboard mutmaßlich zurück auf die Fahrbahn und im weiteren Verlauf unter den Mercedes. Hierbei beschädigte das Skateboard den Unterboden des Mercedes und es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der unbekannte Skateboard-Fahrer, zu dem nichts näheres bekannt ist, nahm anschließend sein Gefährt zu sich und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

