POL-LB: Böblingen: Transporter aufgebrochen

Zwischen Montag (10.04.2023) 16 Uhr und Dienstag (11.04.2023) 07.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen ihr Unwesen. Sie hebelten ein Fenster eines Opel-Transporters, der am Fahrbahn auf Höhe eines Hotels abgestellt war, auf. Aus dem Fahrzeug stahlen sie im Anschluss eine Bohrmaschine sowie eine Tasche, in der sich Kleidungsstücke befanden. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 900 Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde ebenfalls auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

