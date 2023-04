Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 48 Jahre alter Mann randaliert vor Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (11.04.2023) rückten Polizisten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gegen 11.25 Uhr in die Mühlwiesenstraße aus, da dort vor einem Einkaufsmarkt ein 48 Jahre alter Mann auf dem Boden lag und lauthals Wirres von sich gab. Nachdem es den Polizisten gelungen war, die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich zu lenken, führte er einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis belief sich auf über 2,5 Promille. Da der 48-Jährige den Bereich vor dem Einkaufsmarkt nicht verlassen wollte, musste ihm ein Platzverweis erteilt werden. Da er auch diesem nicht nachkam, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht, wo er bis Mittwochmorgen bleiben musste.

