Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in ZW-Mittelbach

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.01.2023, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Altheimer Straße 48 a. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand mit Front in Richtung Hengstbach geparkten grauen Hyundai i30 und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden am linken hinteren Radlauf sowie am linken hinteren Seitenteil - dort in einer vom Boden gemessenen Höhenlage von 1,28 m. Somit dürfte der Schaden von einem größeren Fahrzeug verursacht worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

