Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollator-Nutzerin bestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - In einem Discountmarkt bemerkte eine Jöllenbeckerin am Dienstag, 23.08.2022, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche befand.

Am Dienstagmorgen hatte ihr Mann die 82-Jährige zu einem Discounter an der Kreuzung Jöllenbecker Straße und Beckendorfstraße gefahren. Während ihres Einkaufs zwischen 09:50 Uhr und 10:00 Uhr hatte sie ihre Tasche, in der sich ihre Geldbörse befand, auf ihrem Rollator abgestellt. Die Seniorin erinnerte sich später bei der Anzeigenerstattung, dass sie im Bereich einer Kühltheke die Tasche nur einmal unbeobachtet ließ. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres rosafarbenen Portemonnaies.

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die nicht nur im Gedränge sondern auch in Geschäften Ausschau halten, wie sie möglichst schnell und unentdeckt an Beute kommen können. Auch bei den sommerlich hohen Temperaturen ist der beste Aufbewahrungsort für Portemonnaies nah am Körper. Hand- oder Umhängetaschen sollten Sie immer verschlossen an Ihrer Körpervorderseite tragen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

