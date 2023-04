Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Tatverdächtiger nach Diebstahl von Kupfer in U-Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann befindet sich seit Mittwoch, dem 5. April 2023, in Untersuchungshaft, nachdem er gewerbsmäßig mehrere Kupferdiebstähle begangen haben soll. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeipostens Kirchheim am Neckar steht der 22-Jährige im Verdacht, mit Mittätern zwischen dem 24.03.2023 und 25.03.2023 mehrere Kupferkessel und -boiler, die in verschiedenen Vorgärten von Wohnhäusern sowohl in Gemmrigheim als auch in Kirchheim am Neckar zur Dekoration aufgestellt waren, gestohlen und anschließend gewinnbringend veräußert haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Des Weiteren soll der Tatverdächtige seit Januar 2023 mehrere Straßenverkehrsdelikte begangen sowie wiederholt ein Fahrzeug betankt haben, ohne hierfür zu bezahlen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte den Erlass eines Haftbefehls gegen den 22-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er konnte am 4. April 2023 in Bietigheim-Bissingen vorläufig festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt werden. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen des Polizeiposten Kirchheim am Neckar dauern an.

