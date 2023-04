Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Korrektur zu Brand in Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz

Ludwigsburg (ots)

Entgegen der Meldung von 22.52 Uhr kam es am Mittwochabend (12.04.2023) und nicht am Montagabend zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in der Moldaustraße in Ludwigsburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5484733). Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell