POL-PPRP: Betrug

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagnachmittag (27.06.2023) im Zeitraum 16.00-17.00 Uhr, wurde einem 73-Jährigen im Blies-Bad ein Etui mit Papieren aus dem Rucksack gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

