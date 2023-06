POL-PDLD: Kindersitz "uncool" - Kind haut seiner Betreuerin ab

Hagenbach (ots) - Ein 24-Jähriger musste am Samstag, den 24.06.2023 beim Brunnenfest in Hagenbach in Gewahrsam genommen werden. Kurz nach 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass zwei junge Männer auf dem Brunnenfest in Hagenbach Gäste anpöbelten und randalierten. Bei der Verfolgung durch Sicherheitsmitarbeiter zückte einer der Männer ein Messer, welches ...

