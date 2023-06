POL-PDLD: BAB65 / AS Deidesheim

Polizeidirektion Landau

Glück im Unglück hatten am heutigen Morgen gegen 06:20 Uhr ein 33-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben und sein 28-jähriger Beifahrer aus der Verbandsgemeinde Landau-Land, als sie auf der BAB65 von Ludwigshafen in südlicher Fahrtrichtung unterwegs waren. Infolge von Sekundenschlaf kam der Fahrer mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend fuhr er nochmals über alle Fahrstreifen und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen, ehe er dann auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Fahrer und Beifahrer erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Am Opel dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Auch die Leit- bzw. Schutzplanken wurden durch den Verkehrsunfall in Mitleidenschaft gezogen. Es dürfte sich um einen Schaden im höheren dreistelligen Bereich handeln.

Gegen den 33-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ob ihm nun die Fahrerlaubnis entzogen wird, muss durch die Strafverfolgungsbehörden geklärt werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor den Gefahren, die von Sekundenschlaf am Steuer ausgehen und appelliert an alle Kraftfahrer, körperliche Anzeichen und Warnsignale, die auf Müdigkeit deuten, ernst zu nehmen.

