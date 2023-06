Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Gegen geparkten PKW getreten

Edenkoben (ots)

Eine 62-jährige Frau aus Landau parkte ihr Mercedes Cabrio am 24.06.2023, gegen 17:30 Uhr in der Villastraße in Edenkoben im Bereich der dortigen Tennisplätze. Als sie am Abend (21:20 Uhr) zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug durch eine unbekannte Person erheblich beschädigt worden ist. Da Schuhabdrücke erkennbar sind, muss der bislang unbekannte Täter offensichtlich mehrfach gegen das geparkte Fahrzeug getreten haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

