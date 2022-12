Geldern (ots) - Im Zeitraum von Samstag (10. Dezember 2022), 14:00 Uhr und Montag (12. Dezember 2022), 06:15 Uhr, kam es in Geldern an der Dieselstraße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Der oder die bislang unbekannten Täter, beschädigten Fensterscheiben an mehreren Rolltoren und gelangten so in die Lagerhallen. Aus den Hallen entwendeten Sie mehrere Kabel sowie ...

mehr