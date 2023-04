POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am 11.04.2023 an einem weißen Pkw der Marke Dacia. Dieser war im Burgunderweg geparkt, als er zwischen 07:30 Uhr und 14:15 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren gestreift wurde. Trotz des verursachten Schadens am vorderen linken Kotflügel entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der ...

mehr