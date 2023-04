Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am 11.04.2023 an einem weißen Pkw der Marke Dacia. Dieser war im Burgunderweg geparkt, als er zwischen 07:30 Uhr und 14:15 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren gestreift wurde. Trotz des verursachten Schadens am vorderen linken Kotflügel entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

