Hillesheim (ots) - Am 10.02.2023 gegen 19:27 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 421 von Hillesheim in Richtung Birgel. In einer 180°-Haarnadelkurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit ...

mehr