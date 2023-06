Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Maikammer

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am späten Nachmittag des 23.06.2023 meldete eine Zeugin eine Verkehrsunfall in der Straße "Im Erb" in Maikammer. Ein Zustellfahrzeug eines Paketdienstleiters hatte in einem für KfZ gesperrten Bereichs eines Grundstücks versucht zwischen einem Poller und mehreren Pflanzsteinen hindurchzufahren. Aufgrund der Fahrzeugbreite misslang dieses Unterfangen und sowohl am Fahrzeug als auch bei der Absperrung entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Auch das Fahrzeug des Grundstückinhabers kam nicht ohne Schäden davon. Der Fahrer des Fahrzeuges entfernte sich im Anschluss direkt und konnte noch auf der Anfahrt zur Unfallstelle durch eine Streife gestellt werden. Einen Zusammenstoß wollte der Fahrer nicht bemerkt haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell