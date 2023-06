POL-PDLD: Edenkoben Sachbeschädigung an PKW

Polizeidirektion Landau

Die Geschädigte stellte ihren Citroen C5 am späten Nachmittag des 15.06.2023 in der Conrad Voelcker Straße in Edenkoben ab. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug am 17.06.2023 musste sie eine Beschädigung im Bereich des hinteren rechten Kotflügels und der Tür feststellen. Ein bisher unbekannter Täter hatte offensichtlich mit einem spitzem Gegenstand den kompletten Lach zerkratzt.

