POL-PDLD: Landau - Vermisste Jugendliche - Öffentlichkeitsfahndung

Germersheim (ots) - Am Donnerstag führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Verkehrskontrollen in Germersheim durch. Am Alten Hafen waren insgesamt 12 Autofahrer zu schnell unterwegs. Der "Spitzenreiter" war bei erlaubten 30 mit 60 km/h unterwegs. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

mehr