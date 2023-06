Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkws in der Jakobstraße angegangen

Offenbach/Queich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Offenbach in der Jakobstraße zwei PKW´s durchwühlt und verschiedene Gegenstände entwendet. Eines der Fahrzeuge war aufgebrochen worden, das andere vermutlich unverschlossen gewesen. Die Polizei Landau empfiehlt, Fahrzeuge nicht offen stehen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen mit Bezug zu zu den Diebstählen in der Jakobstraße bitte an die Polizei Landau unter 06341-287-2003 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell