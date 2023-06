POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrolle

Landau (ots) - Zwischen viertel vor drei in der Nacht und halb 10 morgens wurde am Donnerstag ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Seat in der Godramsteiner Straße beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen. Aufgrund einer verlorenen Spiegelverkleidung konnte ermittelt werden, dass der ...

mehr