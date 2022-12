LPI-EF: Alkoholverbot mit Folgen

Erfurt (ots) - Der Krampfanfall eines Mannes führte in Erfurt gestern zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Autofahrer war am Nachmittag auf der B7 in Richtung Erfurt unterwegs, als er gesundheitliche Probleme bekam. Auf Höhe der Abfahrt zum Güterverkehrszentrum kam der Mann mit seinem Auto nach links von der Straße ab und touchierte eine Leitplanke. Der 58-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ...

