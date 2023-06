Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben Verkehrsunfall mit Kind, Unfallbeteiligter gesucht

Am 23.06.2023 gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ampelanlage in der Luitpoldstraße in Edenkoben. Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer befuhr hierbei die Luitpoldstraße in Richtung Staatsstraße. Als die Ampelanalage auf Rot umsprang, bremste ein PKW Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der ihm nachfolgende Radfahrer fuhr links an dem wartenden Fahrzeug vorbei und touchierte ein 3 jähriges Kind welches an der Fußgängerampel mit seiner Mutter die Fahrbahn querte. Das Kind kam durch den Kontakt zu Fall und erlitt Schürfwunden an der Wange und der linken Körperseite. Der Fahrradfahrer hielt direkt an und erkundigte sich ob alles in Ordnung wäre. Nachdem die Mutter ihm entgegnete, dass alles in Ordnung sei, fuhr der Fahrradfahrer weiter. Erst später bemerkte die Mutter, dass sie keinen Personalienaustausch durchgeführt hatte und wendete sich an die PI Edenkoben. Der Fahrer sei ungefähr 45 Jahre alt und hätte ein schwarzes Trikot getragen.

