LPI-SHL: Vorfahrtunfall

Wasungen (ots) - In der Nacht zu Dienstag machten sich Dieseldiebe in Wasungen in der Nähe der Feuerwehr an zwei dort abgestellten Lastwagen zu schaffen. Sie zapften ca. 130 Liter Kraftstoff ab. Nachdem einer der Fahrer den aufgebohrten Tank seines Lastwagens bemerkte, informierte er die Polizei. Aufgrund einer Diesellage unter einem der angegriffenen Brummis und einer möglichen Grundwasserverunreigung verständigte die Polizei die zuständige Behörde. Rückfragen bitte ...

