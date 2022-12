LPI-SHL: Dieseldiebe

Barchfeld (ots) - Übers vergangene Wochenende schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Firma "Am Eisberg" in Barchfeld ein und verursachten somit einen Schaden in Höhe von ca. 250 Euro. Ohne das Objekt zu betreten, verließen die Unbekannten den Tatort. Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr, am Tatort oder in unmittelbarer Nähe beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch bei der Salzunger ...

mehr