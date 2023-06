Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alsterweiler Brunnenkerwe Maikammer Im Verlauf der Alsterweiler Brunnenkerwe kam es zu mehreren Einsätzen der PI Edenkoben.

Fußball oder die schönste Nebensache der Welt Zunächst kam es zu einer Auseinandersetzung, da einige FCK Fans nicht mit der Fußballleidenschaft eines Fans des 1.FC Saarbrücken einverstanden waren. Eine an einem unmittelbar am Festgelände befindlichen Balkon aufgehängte 1.FCS Fahne erweckte den Unmut. Die Fahne des Erzrivalen nahmen die FCK Fans zum Anlass in einigen Gesängen ihre Abneigung deutlich zum Ausdruck zu bringen. Daraufhin kippte der Anwohner von seinem Balkon Wasser in Richtung der Festbesucher. Als Reaktion versuchte einer der Festbesucher über die Regenrinne an die 1.FCS Fahne zu gelangen, was jedoch misslang. Der Inhaber der Fahne bemerkte den FCK Fan an der Regenrinne und zog diesen aus ungefähr 2 Metern zu Boden. Daraufhin kam es zu einem Gerangel mit mehreren Personen in dessen Verlauf einer der Beteiligten zu Boden gestoßen wurde und eine Rückenverletzung erlitt.

Körperverletzung I

Gegen Mitternacht versuchte der Geschädigte seinen Weg durch die dichtgedrängte Menschenmenge zu bahnen. Als er plötzlich durch einen weiteren Festbesucher aufgefordert wurde genügend Platz für ein Weiterkommen einzuräumen, kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Dieser eskalierte soweit, dass der unbekannte Mann ausholte und den Geschädigten mit einem Faustschlag am linken Auge traf. Nachdem der Geschädigte den Mann wegstieß entfernte sich dieser. Eine Personenbeschreibung beschränkt sich auf ein getragenes weißes T-Shirt.

Körperverletzung II /Beleidigung von Polizeibeamten Während der Aufnahme der ersten Körperverletzung kam es nur 50 Meter weiter zu einer weiteren Auseinandersetzung. Auch hier kam es zunächst zu einem verbalen Streit mit diversen Beleidigungen. Als sich ein weiterer Gast des Festes einmischte, warf einer der Beteiligten ein Glas in Richtung eines Kontrahenten. Dieser konnte das Glas mit einer Hand abwehren, was jedoch zum Bruch des Glases führte. Hierdurch erlitt der Geschädigte Schnittwunden am Arm und der Hand. Der Werfer des Glases konnte direkt durch die Streife vor Ort festgenommen werden. Aufgrund andauernder Provokationen musste einem weiteren Beteiligten ein Platzverweis für das Festgelände ausgesprochen werden. Diesem kam er erst nach Androhung der Ingewahrsamnahme nach. Während der Aufnahme wurde ein Beamter durch einen der Beteiligten beleidigt.

