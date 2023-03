Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vorfahrt genommen

Eine Leichtverletzte und 12.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war eine 21-Jähriger mit ihrem Seat auf der Bundesstraße 312 in Richtung Zwiefalten unterwegs. In Daugendorf in der St.-Leonhard-Straße fuhr eine 22-Jährige mit ihrem VW. Die bog an der Einmündung nach links in Richtung Riedlingen ab. Auf die Vorfahrt des von links kommenden Seat hatte die VW-Fahrerin nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde die 21-Jährige im Seat verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die total beschädigten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der B312. Um 8.45 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

