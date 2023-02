POL-PDNW: Scooter-Fahrer unter Amphetamin-Einfluss

Ellerstadt (ots) - Am 18.02.2023 wurde ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bruchstraße in Ellerstadt gemeldet. Einen Tag zuvor habe die Eigentümerin mehrere Hebelspuren im Bereich der Terrassentür festgestellt. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht geklärt werden, die Tatzeit könnte auch bereits einige Tage zurückliegen. Die Eigentümerin wurde im Vorfeld hinsichtlich Einbruchschutzes am Anwesen ...

