POL-PDNW: Trunkenheit im Straßenverkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Bereich der Pfarrgasse in Neustadt an der Weinstraße kam es am Samstag (18.02.2023), kurz nach 03.00 h, zu einem Raubdelikt. Der 35jährige Geschädigte wurde von drei zunächst unbekannten Personen zusammengeschlagen. Der Geschädigte konnte in Richtung Innenstadt flüchten, wobei er von zwei Tätern verfolgt wurde. Nachdem sich die Täter entfernt hatten stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Dieser Geldbeutel konnte am Vormittag in ...

mehr