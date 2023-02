Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Ellerstadt (ots)

Am 18.02.2023 wurde ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bruchstraße in Ellerstadt gemeldet. Einen Tag zuvor habe die Eigentümerin mehrere Hebelspuren im Bereich der Terrassentür festgestellt. Der genaue Tatzeitraum konnte nicht geklärt werden, die Tatzeit könnte auch bereits einige Tage zurückliegen. Die Eigentümerin wurde im Vorfeld hinsichtlich Einbruchschutzes am Anwesen beraten, weshalb das Haus vorbildlich gesichert ist und die Täter dadurch nicht in das Haus gelangten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter tagsüber versuchten einzubrechen.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell