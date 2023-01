Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Vier Tage nach einem Raub am Bushahnhof konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Dem 33-Jährigen aus Recklinghausen wird vorgeworfen, am frühen Sonntagmorgen auf der Springstraße einen 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und dessen Geldbörse entrissen zu haben. Der Täter konnte mit Bargeld flüchten. Gestern Abend (Mittwoch) wurden Polizeibeamte - am Busbahnhof - auf einen Mann aufmerksam, der auf die Beschreibung des mutmaßlichen Täters passte. Der 33-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen - wegen räuberischen Diebstahls - dauern an.

Der Link zur Ursprungsmeldung vom vergangenen Wochenende: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5422316

