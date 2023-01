Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Festnahme nach Kupferdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Zeugen informierten am Mittwoch (ca. 11.40 Uhr) die Polizei, als sie beobachteten, wie drei Männer Kupferkabel aus einem Gebüsch an der Luxemburger Straße in eine weißen Transporter luden. Sie flüchteten zwar kurz vor Eintreffen der Polizei, konnten aber kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. In dem Wagen saßen ein 27-Jähriger und ein 35-Jähriger. Ein dritter, 34-jähriger Mann, war zu Fuß unterwegs, konnte aber auch von den Einsatzkräften aufgegriffen werden. Alle drei Männer kommen aus Gladbeck. Auf der Ladefläche des Transporters stellten die Beamten eine größere Menge an Strom- und Kupferkabeln fest. Im Anschluss sahen sich die Einsatzkräfte die von den Zeugen beschriebene Örtlichkeit näher an. Dabei stellten sie in einem Zaun des angrenzenden Firmengeländes ein Loch fest. Ersten Erkenntnissen zur Folge, wurden die diverse Kabel aus einem Container auf dem Gelände entwendet. Der Transporter wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht für den Transporter ausgegeben wurden. Zudem wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf. Die drei Männer wurde vorläufig fest- und mit zur Wache genommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell