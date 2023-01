POL-RE: Marl: Einbrecher im Wohnwagen angetroffen - Anzeige!

Recklinghausen (ots) - Zeugen informierten am Mittwoch (ca. 11.40 Uhr) die Polizei, als sie beobachteten, wie drei Männer Kupferkabel aus einem Gebüsch an der Luxemburger Straße in eine weißen Transporter luden. Sie flüchteten zwar kurz vor Eintreffen der Polizei, konnten aber kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. In dem Wagen saßen ein 27-Jähriger und ein 35-Jähriger. Ein dritter, 34-jähriger ...

mehr