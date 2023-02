Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raubdelikt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Bereich der Pfarrgasse in Neustadt an der Weinstraße kam es am Samstag (18.02.2023), kurz nach 03.00 h, zu einem Raubdelikt. Der 35jährige Geschädigte wurde von drei zunächst unbekannten Personen zusammengeschlagen. Der Geschädigte konnte in Richtung Innenstadt flüchten, wobei er von zwei Tätern verfolgt wurde. Nachdem sich die Täter entfernt hatten stellte er fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Dieser Geldbeutel konnte am Vormittag in der Kunigundenstraße aufgefunden werden. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte einer der drei Tatverdächtigen kurz nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach Entnahme einer Blutprobe und erkennungsdienstlicher Behandlung auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Diese seien zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer habe einen Bart, ein anderer eine Mütze getragen. Hinweise auf tatverdächtige Personen bitte an die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell