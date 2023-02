Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter PKW-Aufbruch

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.2023, 18:30 Uhr bis zum 16.02.2023, 19:00 Uhr versucht eine bislang unbekannte Täterschaft die Fahrzeugtüren der Beifahrerseite eines Fords aufzubrechen. Der PKW war in einer Tiefgarage in der Straße Kohlplatz in 67433 Neustadt/W. geparkt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte ferner festgestellt werden, dass die verschlossene Tür zur Tiefgarage ebenfalls Hebelmarken aufwies. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

