POL-PDNW: Mit entstempelten Kennzeichen zur Inspektion

Am 16.02.2023 um 14:00 Uhr konnte ein VW-Beetle mit entstempelten Kennzeichen auf dem Parkplatz "Alter Turnplatz" in 67433 Neustadt/W. durch Mitarbeiter der Ordnungsbehörde Neustadt/W. festgestellt werden. Eine Streife konnte schließlich vor Ort die Fahrzeugbesitzerin antreffen. Diese teilte den Beamten mit, dass ihre Kennzeichen entwendet wurden und sie deshalb alte, entstempelte Kennzeichen an ihren PKW anbrachte, um diesen in eine Werkstatt zur Inspektion zu bringen. Aufgrund dieser Handlung muss sich die 73-Jährige aus der VG Deidesheim nun wegen eines Kennzeichenmissbrauchs strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen hinsichtlich des Kennzeichendiebstahls dauern an.

