Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - AMG Mercedes entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 15.02.2023 18:00 Uhr bis 16.02.2023 05:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Wachenheim ein Mercedes S65 AMG entwendet. Der Mercedes war in der Hofeinfahrt des Anwesens ordnungsgemäß verschlossen abgestellt worden. Wie die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug entwenden konnten, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell