POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende Fr., 01.07.2022 - So., 03.07.2022, 13:15 Uhr

Jugendliche mit Roller gestürzt Andernach: Am Freitagmorgen befuhr eine 17-jährige Rollerfahrerin die B 256, von Plaidt kommend, in Richtung Andernach. In einer Linkskurve fuhr sie auf den dortigen Seitenstreifen, um dem nachfolgenden Verkehr das Durchfahren zu ermöglichen. Hierbei verlor sie im Weiteren die Kontrolle über den Roller und kam zu Fall. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, am Roller entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Diesel aus Sattelzugmaschine entwendet Andernach: Im Zeitraum von Donnerstagabend, bis Freitagmorgen, wurde auf einem Parkplatz an der B 9 (Höhe Namedy), der Tankdeckel einer geparkten Sattelzugmaschine aufgebrochen und 300 Liter Diesel entwendet. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Motorradfahrer bei Unfall verletzt Nickenich: Am Freitagmittag, befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die L 116, aus Nickenich kommend, in Richtung Wassenach. Hierbei stürzte er durch Splitt auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde verletzt und durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Hinweise zum Verlierer des Splitts werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp, erbeten. Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus Andernach: Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum, von ca. Samstagmittag, bis Sonntag, gegen 00:30 Uhr, in der Straße "Am Bur", in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Bei Personenkontrolle Joint aufgefunden Andernach: Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, wurde in der Oberen Wallstraße ein 19-jähriger Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung konnte ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Ruhestörungen im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum mussten die Einsatzkräfte der Polizei Andernach zu insgesamt 8 Ruhestörungen ausrücken und die nächtliche Ruhe wiederherstellen. Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt Kettig: Gegen 11:40 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Andernach ein 27-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Hierbei konnten Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Veranstaltungen im Stadtbereich Andernach Die am Wochenende durchgeführte Veranstaltung "Andernacher Sommer Open-Air", sowie der am Samstagnachmittag nachgeholte karnevalistische Festumzug, verliefen aus polizeilicher Sicht erfreulicherweise recht ruhig.

